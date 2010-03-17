У Табачника просто немає слів...

Міністр освіти та науки України Дмитро ТАБАЧНИК заявляє, що його попередник Іван ВАКАРЧУК залишив йому у Міністерстві освіти та науки “руйнівну спадщину”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Д.ТАБАЧНИК заявив сьогодні журналістам у Кабінеті міністрів.

“Спадщина в міністерстві залишена не просто жахлива, а руйнівна. Міністерство випалено вщент”, - сказав Д.ТАБАЧНИК.

За його словами, за час діяльності попереднього міністра накопичились борги за підручники. “Якщо хтось сьогодні спробує друкувати підручники цього року, то рахунки міністерства будуть заарештовані. Це діяльність так би мовити патріотичних (сил). Якщо їх вважати українськими, то я не знаю тоді, які будуть антиукраїнські. Більше 30 млн. грн. за підручники не повернуто”, - уточнив він.

Крім того, сказав Д.ТАБАЧНИК, підручники для дев’ятого класу почали передавати до шкіл лише у грудні 2009 року. “Яким чином працювали школи чотири місяці без підручників, я не знаю. Не оголошений конкурс на підручники, не профінансовані всеукраїнські учнівські олімпіади. Це те, що має відбутися у березні-квітні. За два роки не куплений жодний шкільний автобус для дітей із сільської місцевості, і багато-багато інших державних програм просто зупинені”, - заявив Д.ТАБАЧНИК.

“Я був песимістом, але те, що побачив... Якщо ви вважаєте цю діяльність професійною, то у мене просто немає слів, щоб це оцінити”, - додав міністр.