Тігіпко уточнив суму українського боргу

93,5% до ВВП є розміром валового зовнішнього боргу України, до якого входить і державний борг, і не може бути загальним державним боргом.

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО уточнив раніше поширену інформацію прес-служби уряду про те, що на сьогоднішній день загальний державний борг України, включаючи гарантований, становить 93,5% ВВП.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на брифінгу прес-секретар прем`єр-міністра України Віталій ЛУК’ЯНЕНКО повідомив, що на сьогоднішній день загальний державний борг України, включаючи гарантований, становить 93,5% ВВП.

Довідка УНІАН. За даними Держкомстату, номінальний ВВП України за 2009 рік становив 912 млрд. 563 млн. грн. у постійних цінах 2007 року.

За інформацією Міністерства фінансів, державний і гарантований державою борг України на 31 січня ц.р. становив 301 млрд. 538 млн. 747,28 тис. грн., або 37 млрд. 686 млн. 690,45 тис. дол., що на 0,01% більше показника на кінець 2009 року.

Впродовж січня 2010 року сума державного й гарантованого державою боргу України збільшилася в гривневому еквіваленті на 26 млн. 010,36 тис. грн. (0,01%), в основному за рахунок перевищення випуску ОВДП над їх погашенням.

При цьому державний зовнішній борг зменшився на 614 млн. 278,69 тис. грн. (0,51%), державний внутрішній борг – на 1 млрд. 123 млн. 330,31 тис. грн. (1,23%).

Гарантований державою борг України зменшився на 483 млн. 041,26 тис. грн. (0,54%), що пов`язано як зі зниженням курсу євро до гривні, так і з перевищенням виплат по погашенню гарантованого державного боргу над сумою запозичень.