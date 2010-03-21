У Тернополі відбулося віче “Геть табачників!».

Як передає кореспондент УНІАН, акція відбулася біля пам’ятника Тарасу Шевченку.

Ініціаторами віче виступили представники 30-ти громадських організацій, творчої інтелігенції, науковців та вчителів. На засіданні Координаційної ради громадських організацій при голові обласної ради вони висловити свою позицію з приводу призначення міністром освіти та науки України Дмитра ТАБАЧНИКА.

Участь у віче окрім представників громадських організацій та громадськості взяв голова обласної ради Олексій КАЙДА. Виступаючі висловлювали обурення кадровими призначеннями у новому Кабінеті міністрів України, найбільше ж несприйняття у присутніх на віче викликала особа Д. ТАБАЧНИКА.

У своїй промові голова О. КАЙДА зауважив, що облрада уже прийняла звернення до ПрезидентаУкраїни, прем’єр-міністра та Верховної Ради України з вимогою звільнити Д. ТАБАЧНИКА з посади міністра. «Ми маємо відверто висловлювати свою націоналістичну позицію. Тільки в тому разі, коли це зробить кожен з нас, ми зможемо побудувати правдиво українську Україну,» – наголосив О. КАЙДА.

Відтак учасники віче почали скандувати «Геть Табачника!». На завершення акції як ветерани ОУН-УПА, так і представники молодіжних організацій пообіцяли й надалі вдаватися до акцій протесту, доки Д. ТАБАЧНИКА не буде звільнено з посади.