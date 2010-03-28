Останні п'ять років створили суттєві проблеми для МЗС

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО виступає за відпрацювання більш ефективної стратегії і тактики зовнішньої політики.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив українським журналістам.

“Є багато питань, які потребують глибокого, ретельного аналізу з тим, щоб відпрацювати найбільш ефективну тактику і стратегію”, - сказав міністр.

Відповідаючи на уточнююче запитання УНІАН щодо того, чи означає це, що на сьогодні міністерство поки не має ні тактики, ні стратегії зовнішньополітичної діяльності, К.ГРИЩЕНКО зазначив, що основні елементи зрозумілі.

“Основні елементи є і тактики, і стратегії. Ми розуміємо. Просто гасло “Я все решу, я знаю все, как решить”, воно не відповідає, на мою думку, реальному розумінню як можливостей, так і тих ускладнень, які виникають на шляху вирішення суттєвих проблем, в яких ми опинилися в результаті п’ятирічного урядування”, - сказав міністр.

Він зазначив також, що основні заходи в рамках реалізації зовнішньополітичної стратегії і тактики можуть коригуватися в міру сприйняття сигналів від партнерів України.

Міністр не надав інших деталей.