Яценюк підтримує ідею Бродського щодо казино в Криму

Народний депутат України Арсеній ЯЦЕНЮК підтримує ініціативи щодо відновлення діяльності казино в Криму.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це політик заявив українським журналістам.

“Бізнес пішов в тіньовий сектор. Я, будучи на виборах, проїхав всю Україну, в кожній області мені розповідали чітко, де працює казино. Під прикриттям міліції та СБУ. Тобто його загнали в тінь”, - сказав депутат.

Він зазначив, що треба провести “детінізацію” цього бізнесу, водночас вирішивши соціальне питання, щоб діти “сиділи біля підручника, і вчилися, а не витрачали гроші біля одноруких бандитів”.

“Якщо казино будуть в Криму – я тільки за. Вони все рівно займаються зараз в тіньовому секторі. Легалізація, хай платять податки. Для Криму це буде тільки плюс”, - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Як повідомляв УНІАН, 24 березня новий голова Держкомпідприємництва Михайло БРОДСЬКИЙ заявив про намір ухвалити закон про дозвіл діяльності казино в готелях Криму, а також, можливо, в п’ятизіркових готелях великих міст України.