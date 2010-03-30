Яценюк: у тотально корумпованій країні не можна робити ВЕЗ

Народний депутат України Арсеній ЯЦЕНЮК переконаний, що вільні економічні зони (ВЕЗ) в Україні можна створювати лише після поліпшення інвестиційного клімату.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це А.ЯЦЕНЮК заявив українським журналістам, коментуючи намір уряду відновити діяльність ВЕЗ.

“Це чудова пропозиція відновлення економічних зон, в який є кілька проблем. Які цілі ставляться при відновленні цих ВЕЗ? Якщо це "метр на кордоні", так ми це проходили. Тільки м’ясо тарабанили через ці вільні економічні зони”, - сказав він.

Разом з тим, А.ЯЦЕНЮК зазначив, що готовий підтримати створення ВЕЗ, якщо метою є розвиток виробництва, збільшення робочих місць.

“Тільки покажіть мені державні інституції, які будуть безпристрасно затверджувати ці інвестиційні проекти? Як в тотально корумпованій країні, тотально інфікованій країні вірусом корупції можна зробити стерильний проект ВЕЗ? Не з цього треба починати”, - наголосив депутат.

Він зазначив, що інвестор приходить до країни не через назву “вільна економічна зона”, а тоді, коли він має гарантії на відшкодування ПДВ, коли знає про справді працюючий суд, коли в країні проведена дерегуляція тощо.

“Тому перше – це клімат, це перше завдання. А вільна економічна зона може бути одним з інструментів, але це ніяк не може бути лідером процесу”, - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Як повідомляв УНІАН, 19 березня ц.р. голова Донецької обласної державної адміністрації Анатолій БЛИЗНЮК заявив, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ має намір повернути в економіку країни дію законів про спеціальні економічні зони і території пріоритетного розвитку.

26 березня віце-прем’єр-міністр України Сергій ТІГІПКО повідомив, що Президент лише дав розпорядження Кабміну розглянути принципову можливість роботи ВЕЗ в Україні.