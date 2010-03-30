Регіонали хочуть, щоб Тимошенко «відповіла за базар»

Заяви Юлії Тимошенко про спроби підкупу суддів Конституційного Суду мають бути перевірені.

Про це заявила депутат від Партії регіонів Олена Бондаренко в ефірі 5 каналу.

"У МВС зараз є 10 днів на перевірку цієї заяви і винесення свого вердикту. Є підстава - буде розслідування і буде покарання винних", - сказала вона.

"Якщо ж це виявилося звичайним неправдивим свідченням, то тоді повинна відповідати за свої слова пані Тимошенко", - зазначила Бондаренко.

"За базар треба відповідати. Ось це базар. За цей базар треба відповідати, якщо це не так", - підкреслила депутат від Партії регіонів.

Як відомо, 29 березня Тимошенко заявила про спроби підкупу суддів КС для визнання судом конституційним формування коаліції фракціями і депутатами.

Українська правда