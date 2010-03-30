Регіонали хочуть, щоб Тимошенко «відповіла за базар»
МВС перевірятиме заяву
Заяви Юлії Тимошенко про спроби підкупу суддів Конституційного Суду мають бути перевірені.
Про це заявила депутат від Партії регіонів Олена Бондаренко в ефірі 5 каналу.
"У МВС зараз є 10 днів на перевірку цієї заяви і винесення свого вердикту. Є підстава - буде розслідування і буде покарання винних", - сказала вона.
"Якщо ж це виявилося звичайним неправдивим свідченням, то тоді повинна відповідати за свої слова пані Тимошенко", - зазначила Бондаренко.
"За базар треба відповідати. Ось це базар. За цей базар треба відповідати, якщо це не так", - підкреслила депутат від Партії регіонів.
Як відомо, 29 березня Тимошенко заявила про спроби підкупу суддів КС для визнання судом конституційним формування коаліції фракціями і депутатами.