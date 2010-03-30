Тимошенко побачила, що в Україні - не без Кучми

Команда Юлії ТИМОШЕНКО прогнозує, що залучення до лав нової влади діячів режиму екс-президента Леоніда КУЧМИ може призвести до розквіту в Україні реваншизму.

Про це йдеться у статті "В Україні – не без Кучми", опублікованій на офіційному сайті Ю.ТИМОШЕНКО.

"Наразі щільний шар "кучмізму", що його нанесено на органи влади, не може не дивувати і не насторожувати", - пише автор статті.

Зокрема, у ній наводяться приклади повернення кадрів часів Леоніда КУЧМИ – Олексія КОСТУСЄВА, якого уряд Микола АЗАРОВА пропонує призначити головою Антимонопольного комітету, керівників силових структур, губернаторів, керівництва Адміністрації Президента тощо.

"Владі ЯНУКОВИЧА-АЗАРОВА варто пам’ятати, що опозиція на чолі з Юлією ТИМОШЕНКО уважно стежить за кожним кроком нового конгломерату "Україна – не без КУЧМИ" і протистоятиме поверненню злочинних схем, які стали нормою життя при колишньому Президентові", - йдеться у статті