Рада провалила відставку Табачника
11:52, 30 березня 2010Політика
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Блок Литвина і комуністи не голосували
Верховна Рада України не підтримала проект постанови «Про звільнення з посади міністра освіти і науки Дмитра ТАБАЧНИКА».
Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 202 з 424 народних депутатів України, зареєстрованих у сесійній залі.
Не голосували за дане рішення у повному складі фракції, які входять до коаліції – фракції Партії регіонів, КПУ, Блоку Литвина.
“За” проголосували 146 народних депутатів із фракції БЮТ та 56 – із фракції НУ-НС.
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