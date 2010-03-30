Рада провалила відставку Табачника

Верховна Рада України не підтримала проект постанови «Про звільнення з посади міністра освіти і науки Дмитра ТАБАЧНИКА».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 202 з 424 народних депутатів України, зареєстрованих у сесійній залі.

Не голосували за дане рішення у повному складі фракції, які входять до коаліції – фракції Партії регіонів, КПУ, Блоку Литвина.

“За” проголосували 146 народних депутатів із фракції БЮТ та 56 – із фракції НУ-НС.