У БЮТ кажуть, що ще троє «іуд» готуються ввійти в коаліцію

Перший заступник лідера фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН прогнозує, що з БЮТ у коаліцію ввійдуть ще максимум троє народних депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам, коментуючи сьогоднішнє оголошення про входження до складу коаліції ще двох народних депутатів від фракції БЮТ - Валентина ЗУБОВА та Олега МАЛІЧА.

За словами А.КОЖЕМ’ЯКІНА, на жаль «іудство є у нашій фракції», але чим більше «таких іуд проявиться зараз», тим для фракції буде краще.

Відповідаючи на запитання, скільки ще буде депутатів від БЮТ, які ввійдуть до складу коаліції, А.КОЖЕМ’ЯКІН сказав: «Я думаю, всього до п’яти чоловік. Тобто, ще десь три чоловіки готуються».

У той же час він відмовився назвати конкретні прізвища, мотивуючи це тим, що, можливо, народні депутати передумають.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня у парламенті було оголошено про створення коаліції депутатських фракцій «Стабільність і реформи». До її складу тоді увійшли фракції Партії регіонів, КПУ, Блоку Литвина, по 6 депутатів від БЮТ та НУ-НС і 4 позафракційних - загалом 235 осіб.

Сьогодні, крім В.ЗУБОВА та О.МАЛІЧА, до коаліції приєднався також депутат від НУ-НС Сергія ВАСИЛЕНКО. Таким чином, коаліція тепер налічує 238 народних депутатів.