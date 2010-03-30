Могильов зібрався з міліцейських начальників робити Цицеронів

Сьогодні на базі Академії управління Міністерства внутрішніх справ стартували триденні профільні навчання для новопризначених керівників органів внутрішніх справ.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС, розпочалося навчання з наради, яку проводив міністр внутрішніх справ Анатолій МОГИЛЬОВ.

Перша загальна зустріч із новопризначеними керівниками проходила під егідою настанов та вказівок. Міністр запевнив усіх присутніх, що, по-перше, кадрові питання «за гроші» уже вирішуватися не будуть, адже останнім часом такі горе-керівники, які «жадають» отримати фінансову підтримку від «бажаючих влаштувати когось» до органів внутрішніх справ, нерідко стають жертвами шахраїв, а гірше - коли беруть на роботу непрофесіоналів.

“Ви уже по два – три дні пропрацювали на місцях і маєте уявлення про те, що там робиться. Тож, хто б Вам не телефонував, чиновники будь-яких рангів, і не пропонували когось «влаштувати» на роботу – одразу повідомляйте міністерство, адже усі кадрові призначення будуть виконуватися тільки через Центральний апарат. Ми повинні викорінити ту біду, яка за гроші «зростила» керівників та начальників. Нам потрібні тільки професіонали, адже вже за декілька діб нас спитають про те, що ми зробили”, - заявив А.МОГИЛЬОВ.

Окрім цього, міністр зупинився ще на декількох основних моментах буденної роботи міліції. Зокрема, дотримання прав і свобод громадян, обліково-реєстраційної дисципліни, розкриття злочинів та створення громадських рад при обласних управліннях, які повинні очолити безпосередньо керівники. Торкнулися на нараді і питання матеріально-технічного забезпечення, зарплати міліціонерів та покращення умов праці.

Що ж до навчань, то, за даними ДГЗ, новопризначені полковники і генерали у ці дні удосконалюватимуть та демонструватимуть усе те, що повинні уміти робити на службі вони та їхні підлеглі. Зокрема, як відзначив директор Департаменту зв’язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України Дмитро АНДРЕЄВ, окрім вогневої, юридичної та фізичної підготовок, керівникам буде запропонований спеціальний курс «З основ публічних виступів та ролі засобів масової інформації в суспільному житті».