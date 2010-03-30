МВФ вимагає від України підвищити внутрішні ціни на газ

Голова Міжнародного валютного фонду Домінік СТРОСС-КАН вважає за необхідне відновити діючу програму співпраці з Україною або розробити нову програму.

"Це залежить від результатів роботи місії, яка зараз знаходиться в Україні, а також від бажання уряду країни проводити необхідні реформи", - заявив він в інтерв`ю РІА “Новости” .

Проте остаточне рішення про формат співпраці МВФ і України має прийняти сам український уряд. "Це насамперед залежить від українського уряду", - сказав він. Після майже п`ятимісячної перерви в співпраці, пов`язаного з проведенням виборів Президента в Україні, глава МВФ вважає за необхідне його інтенсифікувати. "Я впевнений, що на користь України якнайшвидше відновити відносини з МВФ", - вважає він.

Стосуючись чинної програми, Д.СТРОСС-КАН зазначив, що вона зіграла свою позитивну роль, зокрема в реструктуризації банківського сектору. "Багато було зроблено в Україні, щоб поліпшити ситуацію, незважаючи на те, що ця ситуація була складною для українського народу", - сказав він.

У свою чергу директор Європейського департаменту МВФ Марек БЄЛКА в інтерв`ю РІА “Новости” заявив, що не чекає укладання якоїсь угоди за програмою співпраці між МВФ і Україною за підсумками роботи місії Фонду, котра перебуває зараз у Києві. "Ми б хотіли спочатку познайомитися з новими людьми і їх програмою, а також оцінити, що відбулося за останні місяці, коли виникла пауза в наших взаєминах", - сказав він.

Представник МВФ зазначив, що поки що не ясно, чи буде продовжена стара програма співпраці між Фондом і Україною чи буде підготовлена нова. "Це ми ще не вирішили", - зазначив він, підкресливши, що багато що залежатиме від роботи нинішньої місії, яка запропонує той чи інший варіант. "Ми чекаємо від українського уряду звернення про підготовку подальшої програми", - сказав глава Європейського департаменту МВФ. Якщо буде потрібно, після повернення нинішньої місії до Вашингтона буде підготовлена ще одна місія. Проте можливі терміни нової місії М.БЄЛКА не вказав. (Нинішня місія МВФ завершить свою роботу в Києві 2 квітня).

Продовження співпраці Фонду і України вимагатиме від українського уряду дотримання ряду умов, зокрема, обмеження бюджетного дефіциту. За словами М.БЄЛКИ, необхідно також продовжити реформу фінансового сектору і навести порядок у газовому секторі країни. "В цілому, нічого нового, але без цього стійке зростання в Україні не відновиться", - зазначив представник МВФ.

Торкаючись газового сектору України, він заявив, що МВФ чекає реалізації двох базових умов: внутрішні ціни на газ будуть доведені до рівня, який покриває його собівартість, а також буде забезпечена прозорість газового сектору. "Ми наполягаємо на прозорому управлінні цим сектором, прозорому управлінні "Нафтогазом", - підкреслив представник МВФ. Проте ці умови не означають негайної реалізації. "Звісно, це не має бути відразу, цього можна досягти поетапно, але це те, про що ми точно маємо домовитися", - сказав він.

У той же час М.БЄЛКА висловився з оптимізмом щодо відновлення української економіки. "Українська економіка пройшла дно і є обнадійливі ознаки в економіці", - вважає він. Навіть у період припинення співпраці МВФ і України нічого драматичного не сталося. Так, курс гривні залишається досить стабільним, катастрофи не сталося. Проте, українська економіка, на думку МВФ, переживає досить складні часи. "Ми маємо намір допомогти українській економіці і уряду, але ми маємо зрозуміти пріоритети нового уряду і сконструювати програму", - сказав М.БЄЛКА.