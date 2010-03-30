Губський відхрестився від підготовки «заколоту» у київському БЮТі

Інформація про те, що деякі опозиційні депутати Київської обласної ради начебто домовились про співпрацю з новим губернатором Київської області Анатолієм ПРИСЯЖНЮКОМ, не відповідає дійсності.

Про це заявив член фракції БЮТ у Верховній Раді Богдан ГУБСЬКИЙ, повідомили УНІАН у прес-службі Блоку Юлії Тимошенко.

«Сьогоднішня інформація, яка з’явилась у ЗМІ, про намір вийти із опозиції частини депутатів від БЮТ в обласній раді і моя причетність до цих дій - це звичайна дезінформація», - заявив народний депутат.

«Фракція БЮТ у Київській обласній раді знаходиться в опозиції до Партії регіонів і на жодні альянси з діючою владою не піде. Ми виконуємо офіційне рішення президії партії і нашого лідера Юлії ТИМОШЕНКО», - додав він.

Б.ГУБСЬКИЙ також зазначив, що якщо окремі депутати, попри рішення партії, все ж захочуть попрацювати із новою владою - їх чекає позбавлення мандату.

Як повідомляв УНІАН, джерело повідомило нашому агентству, що сьогодні, 30 березня, на сесії Київської обласної ради буде проведено зміну керівництва та створено так звану “опозицію”, що співпрацюватиме з владою. За словами співрозмовника УНІАН, схема полягає в тому, щоб імітувати розкол у фракції БЮТ, яка має сьогодні більшість в Київській облраді - 65 із 120 депутатських мандатів, після чого завдяки голосам “розкольників” обрати нове керівництво ради, а на базі залишків фракції сформувати контрольовану опозицію. “В результаті, - відзначив співрозмовник агентства, - на Київщині чітко реалізується домовленість про майбутню співпрацю між новопризначеним губернатором Анатолієм ПРИСЯЖНЮКОМ та Богданом ГУБСЬКИМ (народний депутат України від БЮТ – УНІАН), який протягом всіх останніх років контролює фракцію БЮТ в облраді”.