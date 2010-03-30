Єжель: у міноборони назбиралося боргів на 700 мільйонів

Міністерство оборони України на сьогодні має близько 700 млн. грн. заборгованості за різними видатками.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр оборони Михайло ЄЖЕЛЬ сьогодні на брифінгу у Кабінеті міністрів.

На його переконання, враховуючи реальну складну фінансово-економічну ситуацію в державі, сьогодні не доцільно планувати і визначати “якихось грандіозних завдань перед Збройними силами України”.

За словами М.ЄЖЕЛЯ, потрібно визначити головні напрямки стабілізації та подальшого розвитку ЗСУ, а також віддати борги – близько 700 млн. грн., - які накопичилися з боку Міноборони у багатьох сферах, зокрема щодо створення нових зразків озброєння і військової техніки, сплати за комунальні послуги, енергопостачання та інших.

“Я отримав чіткі вказівки Президента України – Верховного головнокомандувача: 2010 рік – це рік стабілізації”, - сказав міністр оборони.

Разом з цим М.ЄЖЕЛЬ зазначив, що військове відомство отримало від Президента Віктора ЯНУКОВИЧА завдання відпрацювати пропозиції до наступної 5-річної програми розвитку Збройних сил України, починаючи з 2011 року, також здійснити Оборонний огляд до 2025 року. “Щоб вже сьогодні побачити обриси наших Збройних сил у 2025 році”, - пояснив М.ЄЖЕЛЬ.

Як повідомляв УНІАН, на даному етапі відпрацювання проекту державного бюджету-2010 на видатки Міноборони заплановано близько 13 млрд. грн.

«Це буде на рівні, який може дозволити собі держава», - зазначив міністр оборони М.ЄЖЕЛЬ.