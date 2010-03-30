У Тимошенко наполягають, що місцеві вибори треба проводити за планом

Народний депутат від БЮТ Наталія КОРОЛЕВСЬКА заявляє, що від затягування з проведенням місцевих виборів страждають, насамперед, жителі населених пунктів з неефективними мерами. Про це вона заявила в ефірі «5 каналу».

На думку Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, парламент не мав права переносити дату місцевих виборів. «Це перший випадок, коли в Україні за рішенням Верховної Ради були перенесені місцеві вибори – що, поза сумнівом, йде урозріз з Конституцією, - наголосила вона. - І я вважаю, що чим раніше буде призначено місцеві вибори – тим краще. Тому що термін повноважень чинних мерів закінчується, і місцеві громади мають знати, коли все ж чекати нову владу і нових менеджерів».

«Нав`язувати людям місцевого главу, який не виправдав їх очікувань і якого вони мають повне право переобрати», на думку народного депутата, «більш, ніж неправильно і незаконно».

«Добре, якщо людей задовольняє робота мера протягом 4-х років і вони готові і надалі його підтримати. Набагато гірше, якщо це недолугий керівник. Люди чекали, що вже найближчим часом зможуть відправити його у відставку законним способом, а вийшло так, що їм нав`язали його керівництво ще на невизначений термін часу», – зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Вона підкреслила, що втома політичних сил від президентських виборів – зовсім не причина змушувати людей страждати через поганих керівників, яких вони мають абсолютно законне право переобрати. «Є календарний план, і емоції тут мають відійти убік», - переконана народний депутат.

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого парламент скасував своє рішення про проведення виборів до місцевих рад 30 травня 2010 року.

Під час Погоджувальної ради 29 березня голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН відзначив, що у ВР вже зареєстровано проект закону про внесення змін до Конституції щодо збільшення до 5 років терміну повноважень місцевих органів влади. В.ЛИТВИН нагадав, що цей документ необхідно передати на висновок до Конституційного Суду. Після повернення цього документа з КС парламент має його прийняти у першому читанні на цій самій сесії. За словами голови ВР, на початку наступної сесії ВР зможе прийняти цей документ у цілому з точною датою проведення наступних виборів до місцевих органів влади. «Якщо йти за логікою цього документа, то вони вимальовуються у березні 2011 року», – сказав В.ЛИТВИН. Голова ВР також вважає, що відповідні зміни необхідно прийняти і щодо терміну повноважень Верховної Ради АР Крим.