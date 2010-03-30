Януковича просять скасувати указ Ющенка

Херсонська обласна рада звернулася до Президента України Віктору ЯНУКОВИЧА, Верховної Ради України і до обласних рад із закликом скасувати указ "Про вшанування учасників боротьби за незалежність України в ХХ сторіччі".

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне звернення ухвалене сьогодні на сесії облради.

"Цим указом Віктор ЮЩЕНКО фактично визнав за учасників боротьби за незалежність країни воїнів УПА і членів Організації українських націоналістів. Не звертаючи уваги на думку значної частини українців, ветеранського руху, позицію депутатів місцевих рад, колишній Президент України цілеспрямовано, крок за кроком, героїзував прибічників фашистських загарбників, зрадників і катів України. Наші ветерани вважають це цинічною образою з боку В.А.ЮЩЕНКА, особливо з урахуванням того, що такі укази видаються напередодні святкування 65-ї річниці Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні", - наголошується у зверненні.

Проект звернення було запропоновано депутатами від КПУ. Проте звернення не було підтримано значною частиною представників БЮТ і «Нашої України».