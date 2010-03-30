БЮТ хоче зробити з Семиноженком те, що не вийшло з Табачником

У Верховній Раді зареєстровано проект постанови про звільнення віце-прем`єр-міністра України Володимира СЕМИНОЖЕНКА.

Як повідомляється на сайті парламенту, документ на розгляд ВР внесла народний депутат від БЮТ Олена БОДНАР.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада України не підтримала проект постанови «Про звільнення з посади міністра освіти і науки Дмитра ТАБАЧНИКА»: за дане рішення проголосували 202 з 424 народних депутатів.