Теракти в Москві - відплата за вбивство чеченців, які збирали черемшу?
09:22, 01 квітня 2010Політика
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Умаров взяв відповідальністиь
|Доку УМАРОВ
Бойовик заявляє, що терористична атака є помстою за вбивство жителів Чечні і Інгушетії.
На сайті розміщено відео, в якому Доку Умаров заявив, що вибухи в московському метро були організовані за його особистим наказом. Також повідомляється, що бойовик назвав причини інцидентів. Теракти в Москві стали, за його словами, ударом у відповідь і акцією відплати за вбивство "найбідніших жителів Чечні і Інгушетії, які збирали черемшу під Арштамі 11 лютого 2010 року".
У своєму зверненні Доку Умаров запевнив, що теракти на території Росії продовжуватимуться, додавши, що жителі Росії не зможуть більше спокійно спостерігати за війною на Кавказі по телевізору.
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