ВР відмовилась розглядати питання щодо участі України у ЄЕП
10:40, 01 квітня 2010Політика
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"За" голосували КПУ і ПР
Верховна Рада України не підтримала включення до порядку денного проекту постанови «Про участь України у формуванні Єдиного економічного простору з Республікою Білорусь, Республікою Казахстан, Російською Федерацією та розвитку взаємовигідного економічного співробітництва».
Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували лише 222 з 423 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.
Голосували в основному члени фракцій КПУ та Партії регіонів.
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