ВР відмовилась розглядати питання щодо участі України у ЄЕП

Верховна Рада України не підтримала включення до порядку денного проекту постанови «Про участь України у формуванні Єдиного економічного простору з Республікою Білорусь, Республікою Казахстан, Російською Федерацією та розвитку взаємовигідного економічного співробітництва».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували лише 222 з 423 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Голосували в основному члени фракцій КПУ та Партії регіонів.