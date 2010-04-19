Чи вірять українці у загрози свободі слова та демократії (опитування)

Українці вважають, що свободі слова і демократії ніщо не загрожує, і хочуть бачити владу більш відповідальною.

Такого висновку дійшли експерти Інституту Горшеніна за підсумками річної програми соціологічних досліджень «Автопортрет України 2010», повідомили УНІАН у цьому Інституті.

Згідно з підсумкам програми, більше половини респондентів відповіла позитивно на питання «Чи побоюєтеся ви, що найближчим часом в Україні може бути загроза свободі слова і демократії?». Зокрема, відповіли «точно немає» 33,2% опитаних і, «швидше, немає» - 21,4%.

Крім того, експерти Інституту Горшеніна відзначають, що українці сьогодні хочуть бачити владу більш відповідальною. Переважна більшість опитаних громадян (81,3%) вважають, що політичні партії повинні нести відповідальність за діяльність своїх народних депутатів. Вважає, що такої відповідальності політичних партій бути не повинно, лише кожен десятий опитаний (11,9%)

Шеф-редактор порталу «Лівий берег» Соня КОШКІНА, коментуючи Інституту Горшеніна вищенаведені дані, зазначила, що сьогодні багато хто не усвідомлює загроз, які існують навіть в країнах з набагато більш розвиненою демократією. «В українців просто поки що немає розуміння того, що свобода слова в країні - не менш важлива запорука персонального благополуччя кожного громадянина, ніж, припустимо, ціни на хліб, показники інфляції, наявність робочих місць і повернення боргів Ощадбанку», - зазначила вона. С.КОШКІНА впевнена, що усвідомлення простого факту: «незалежні ЗМІ – найкращі «заборони і противаги» владі, які вибудовує не сама влада - суспільство - судячи з одержаних цифр - прийде, в кращому разі, до наступного покоління».

***Київський Інститут проблем управління імені Горшеніна об`єднує провідних українських фахівців у сфері PR, політичного консалтингу, експертів в галузі міжнародних відносин, фінансового і правового регулювання, істориків і філософів, методологів і фахівців у сфері масмедіа і реклами.

Склад Стратегічної ради Інституту Горшеніна: Мирослав ПОПОВИЧ, Сергій ТІГІПКО, Олександра КУЖЕЛЬ, Борис ТІМОНЬКИН, Олександр ШЛАПАК, Ігор ЮШКО, Владислав ІНОЗЕМЦЕВ (Росія), Стефан ФУКС (Франція), Лоран ДОНДЕ (Франція). Координатор Стратегічної ради - Вадим ОМЕЛЬЧЕНКО.