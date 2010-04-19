Експерти: в Україні розпочалося згортання свободи слова

Переважна кількість вітчизняних експертів вважають, що дії нової влади спрямовані на згортання свободи слова в Україні.

Про це свідчать результати опитування українських експертів та інтелектуалів видання «Політична думка», що є в розпорядженні УНІАН.

Зокрема, видавець Іван МАЛКОВИЧ наголосив, що давно не дивиться політичні ток-шоу, а єдиним об’єктивним вважав шоу на 5-му каналі - «5 копійок». “Тепер цієї програми немає. А це була одна з найнезаангажованіших програм. Її відсутність яскраво вказує на згортання свободи слова. Принаймні так сприймається цей факт у середовищі моїх друзів”, - сказав він.

Крім того, за словами І.МАЛКОВИЧА, побільшало відверто українофобських провокацій і проявом однієї з них є події на виставці в “Українському домі”. “Просто виходить, що це нами мовчки сприйнятий якийсь переворот від українського курсу - в Україні не залишається місця українській мові, культурі. Не здивуюся, якщо невдовзі вони "посовєтуются" і "рєшат", що це вже не Україна, а Малоросія, а ми - малороси. Але це тільки вони так "рєшат", - наголосив він.

В свою чергу медіа-експерт Наталя ЛІГАЧОВА зауважила, що наразі телепрограми, особливо новини, стають більш компліментарні до влади. ”Ми вже давно не бачимо позиції, думок цікавих, незалежних експертів. Так само в телепросторі уже не бачимо коментарів опозиції. Все менше і менше на екрані ТИМОШЕНКО і незалежних експертів”, - сказала вона.

За словами Н.ЛІГАЧОВОЇ, опозиція робиться такою потішною через тих представників, яких запрошують на ефіри. Вона зазначила, що, звичайно, є проблеми з кількістю опозицій, але, безумовно, є і намагання влади зробити опозицію нікчемною.

При цьому політолог Віктор НЕБОЖЕНКО зауважив, що наразі можна говорити про самоцензуру керівників каналів, менеджерів, бо вони не знають, як підлаштуватися під нову владу і не знають, що вони матимуть від неї. “Сьогодні цінності різко падають, тому всі телеканали позавмирали і вичікують. Просто підтримувати владу - це брутально і може закінчитися падінням рейтингів. Виступати проти влади у них немає бажання”, - сказав він. Друга річ, за словами В.НЕБОЖЕНКА, - це самоцензура журналістів, які хочуть також підлаштуватися під нову владу і отримати за це бонуси. Третя річ, додав політолог, полягає в тому, що йде цілеспрямована робота у звуженні поля критики влади. “А що ви хотіли? Дива не буде, якщо Ганна ГЕРМАН буде керувати інформаційним простором України. Вона буде робити все, аби українські ЗМІ були під контролем ЯНУКОВИЧА”, - сказав він. За його словами, лідера БЮТ Юлію ТИМОШЕНКО не запрошують на політичні шоу, бо влада боїться її як сильного опонента.

В свою чергу громадський діяч, поет Володимир ЦИБУЛЬКО наголосив, що свобода слова недавніх часів була швидше імітаційною. При цьому, за його словами, нинішня модель політичного мовлення свідчить, що владі політичні дискусії взагалі непотрібні і в цьому вона старається наслідувати російський істеблішмент. “Є ознаки згортання свободи слова, але страшніше інше. Зараз фактично телепростір віддається в розпорядження маргіналів... Нині в українському телепросторі немає якісних дискусій ані політичних, ані культурних”, - сказав він.

В.ЦИБУЛЬКО припустив, що нинішня влада вирішила випробувати народ на здатність до опору. “Якщо раптом виявиться, що українці не дуже чинять спротив, то чому б не позгортати усі ці свободи слова і відкриті та прямі дискусії”, - сказав він.

Зі свого боку політолог Володимир ФЕСЕНКО висловив думку, що поки що очевидних утисків свободи слова немає. “Але натяки на це вже є. На окремих телеканалах уже є самоцензура швидше. Я дивлюся політичні шоу і у мене відчуття, що всі бігають по колу, тобто є якесь повторення. Немає змістовних дискусій”, - наголосив він.