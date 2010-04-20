У п'ятницю регіонали переобиратимуть керівництво

У п`ятницю, 23 квітня, відбудеться другий етап XII з`їзду Партії регіонів, на порядку денному якого заплановано розгляд питання про переобрання керівництва партії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, на з`їзді передбачається виступ Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

З`їзд проходитиме в будівлі Українського дому (Київ, Європейська площа). Початок роботи з`їзду – 16.00.

Оскільки зал в Українському домі недостатньо місткий, можливість роботи співробітників ЗМІ в звичному режимі буде ускладнена. Для зручності журналістів у приміщенні Українського дому буде обладнано прес-центр, з якого вони зможуть стежити за ходом заходу.