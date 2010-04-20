Регіонали вже вдруге перенесли свій з'їзд

У п`ятницю, 23 квітня, відбудеться другий етап XII з`їзду Партії регіонів, на порядку денному якого заплановано розгляд питання про переобрання керівництва партії. З`їзд проходитиме в будівлі Українського дому (Київ, Європейська площа).

Як уточнили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, з’їзд розпочне свою роботу о 16.00, а не об 11.00, як повідомлялося раніше.

Як повідомляв УНІАН, на з`їзді передбачається виступ Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Раніше планувалося, що з’їзд ПР відбудеться в суботу, 24 квітня.