Томенко тішиться, що регіонали пішли слідами Тимошенко

Заступник голови Верховної Ради України Микола Томенко вважає, що останні заяви нової влади свідчать про те, що вона «почала просувати ініціативи нашої команди, щоправда, з кількарічним запізненням».

В переданому УНІАН коментарі М.ТОМЕНКО зазначив, що історія з так званими пільговими пенсіями є «довгою і сумною». Він нагадав, що уряд Юлії ТИМОШЕНКО двічі, у 2005 та 2008 роках, обмежував максимальний розмір пільгових пенсій, що призначалися спеціальними процедурами державним службовцям, народним депутатам, прокурорам, суддям, працівникам митниці, дипломатам тощо. «Однак, двічі Конституційний Суд за поданням народних депутатів Партії регіонів, Комуністичної партії та інших, зупиняв дію відповідних змін», - зазначив М.ТОМЕНКО. Так, востаннє, у 2008 році Кабінет міністрів своєю постановою встановив, що максимальний розмір пенсії для різних категорій посадовців не може перевищувати 12 мінімальних розмірів пенсії за віком, а для прокурорів – не більше 10 тисяч гривень. «Натомість, Конституційний Суд за поданням 59 народних депутатів від Партії регіонів, яких представляли народні депутати Юрій МІРОШНИЧЕНКО та Михайло ПАПІЄВ, зупинив це рішення», - підкреслив політик.

«Отож, якщо Партія регіонів, прийшовши до влади, вирішила підтримати нашу п’ятирічну боротьбу за справедливість у пенсійному забезпеченні – це не може не радувати. Однак, щонайменше, при розгляді цього питання, треба було б подякувати нам за ідею і вибачитися перед громадянами країни за те, що вони 5 років відмовляли їм у справедливому забезпеченні пенсіями», - переконаний М.ТОМЕНКО.

Така ж історія, на думку заступника голови ВР, виникла і з ідеєю про так званий податок на розкіш. Він нагадав, що так само уряд Ю.ТИМОШЕНКО двічі пропонував Верховній Раді розглянути проект закону про податок на нерухоме майно (нерухомість), який передбачав збільшення податків на квартири площею більше 150 кв. м, будинки більші 300 кв. м, садові та дачні будинки площею більш як 100 кв. м тощо. «Отож, цей, так званий податок на розкіш голосувався у парламенті двічі - у березні та червні 2009 року, однак і при першому, і при другому голосуванні за нього подали голоси лише фракція БЮТ та частина фракції НУ-НС, за виключенням деяких відомих політиків з “Нашої України” (Юрій КОСТЕНКО, Микола МАРТИНЕНКО, Іван ПЛЮЩ, Петро ЮЩЕНКО, Арсеній ЯЦЕНЮК), які дані законопроекти двічі не підтримали, так само як і Партія регіонів та Комуністична партія, які теж не дали за них жодного голосу», - зауважив М.ТОМЕНКО.

Він ще раз висловив переконання, що необхідно забезпечувати справедливість в соціальній сфері, зокрема в тому, що стосується «елітних пенсій» чи «податку на розкіш». Він наголосив, що підтримує ухвалення таких рішень, однак з сумом констатує, що, на жаль, позиція нинішніх борців за народну справедливість протягом багатьох років була рівно протилежною.