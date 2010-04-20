Азаров попросив бізнесменів відвикнути від бруду

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ закликав керівників підприємств упорядкувати територію, прилеглу до будівель, що їм належать.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України.

"На жаль, ми звикли до бруду і сміття. Тому звертаюся до керівників підприємств: наведіть порядок на своїх підприємствах і на прилеглих до них територіях", - заявив М.АЗАРОВ сьогодні після підписання Меморандуму про партнерство та співробітництво між Кабінетом міністрів України і Українським союзом промисловців і підприємців.

Він підкреслив, що упорядкування територій, вивезення сміття і ремонт фасадів будинків не потребують значних витрат: "У цьому питанні багато залежить від керівників підприємств: якщо керівник звик до бруду, то люди, які там працюють, теж його не помічатимуть. Як тільки керівник починає наводити лад, то це поступово прищеплюється іншим, вони намагаються зробити чистими свої домівки і свої під`їзди".

За словами М.АЗАРОВА, порядок слід наводити крок за кроком, починаючи із себе: "Я прошу, щоб ви почали зі своїх підприємств. Якщо є порядок біля дому, біля підприємства, то він буде у цілій державі. Без порядку ми ані реформ не проведемо, ані жити не станемо краще".

Прем`єр-міністр також відзначив, що відповідне завдання стоїть і перед мерами всіх українських міст.