У БЮТ погрожують коаліції «жорсткими заходами»

Опозиція вживе жорстких заходів, якщо найближчим часом коаліція не оголосить місцеві вибори.

Про це заявив керівник Центрального штабу БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ в інтерв`ю газеті «Лівий берег».

«Ситуація така, що відповідь на питання про термін проведення виборів в Україні треба шукати не в законах і Конституції, а в бажаннях і махінаціях виконавчої влади. Якщо найближчим часом більшість не розблокує вибори, ми вимушені будемо вживати жорсткі заходи», - сказав він, додавши, що це будуть всі передбачені законом способи парламентського і позапарламентського протесту.

За словами О.ТУРЧИНОВА, «сьогодні наші опоненти намагаються підстроїти ситуацію під себе. Вони вибудовують жорстку виконавчу – аж до ЖЕКу – вертикаль... Так далі піде - у Донецькому регіоні кадрів не залишиться, щоб керівниками ЖЕКів у Києві і на Волині їх ставити».

Відповідаючи на питання про те, коли, на його думку, можуть відбутися вибори до місцевих органів влади, О.ТУРЧИНОВ нагадав, що місцеві «вибори були призначені на 30 травня, нинішня влада їх скасувала, нову дату назвати не спромоглася, конституційні терміни проведення вже порушені... Очевидно, що призначати кампанію потрібно, щонайменше, за півроку до її старту. Ось, і рахуйте. Якщо найближчим часом відповідне рішення ухвалене не буде, цього року, швидше за все, вибори не відбудуться».

За словами О.ТУРЧИНОВА, опозиції «вигідніше їх проходження навесні – після зими владу завжди є за що покритикувати. Вигідно, щоб все проходило згідно із законом і Конституцією! На наш погляд, єдиний можливий варіант з легітимним перенесенням виборів, пов`язаний з внесенням змін до Основного Закону. БЮТ ще торік про це говорив».

Також керівник Центрального штабу БЮТ підкреслив, що до виборчого законодавства необхідно внести зміни.

«Очевидно, реформа місцевого самоврядування назріла давно. Ми підійшли до питання комплексно, зокрема – за допомогою внесення проекту змін до Бюджетного кодексу. Проте реформа, не без допомоги представників ЮЩЕНКА і ПР, була заблокована. І ми вирішили: поки не буде визначеності зі стратегією розвитку місцевого самоврядування в цілому, виборчу систему не чіпати», - сказав О.ТУРЧИНОВ.