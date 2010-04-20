Тарасюк: Янукович готовий здати національні інтереси за ціну газу

Випрошуючи в Росії зниження цін на газ, влада Януковича може відмовитися від національних цінностей, історичної пам’яті таі зовнішньополітичної ідентичності України.

Про це сьогодні на прес-конференції заявив віце-прем’єр-міністр, міністр закордонних справ опозиційного уряду Борис Тарасюк.

За його словами, в обмін на зменшення газової ціни Росія може вимагати від України увійти до Митного союзу, внаслідок чого Україна втрачатиме щорічно понад 1 млрд. грн.

Також, вважає Тарасюк, Російська Федерація наполягатиме на інтеграції України до СНД та на відмові від членства в НАТО.

«Це відмова від власних національних цінностей і історичної пам’яті, відмова від зовнішньополітичної ідентичності, що включатиме відмову від позиції України як регіонального лідера», – наголосив він.

Окрім того, за словами Тарасюка, Росія продовжуватиме наполягати на створенні газотранспортного консорціуму з передачею в управління РФ української газотранспортної системи, передачі в концесію українських газосховищ, наполягатиме на отриманні прямого доступу до українського внутрішнього газового ринку та участі російських підприємств в приватизації облгазів.

Росія прагнутиме інтеграції вітчизняної атомної енергетики в російську ядерну галузь. На думку Тарасюка, цілком імовірно, що Україна відмовиться від контракту з американською компанією WestingHouse щодо постачання ядерного пального для українських АЕС. Крім того, уряд Януковича може підписати з російською компанією ТВЕЛ угоду з будівництва заводу зі збагачення урану, а також двох енергоблоків Хмельницької АЕС.

У результаті українсько-російських перемовин український літакобудівний концерн «Антонов», зазначив Тарасюк, може інтегруватися в російську авіапромисловість.

За його словами, згідно з відповідним проектом угоди передбачається, що український концерн «Антонов» братиме участь в установчому капіталі відкритого акціонерного товариства «Об’єднана авіабудівна корпорація» шляхом внесення 50%+1 акцій під російським керівництвом.

Тарасюк припускає, що Росія претендуватиме на доступ до таких українських стратегічних промислових об’єктів, як: Одеський припортовий завод, концерн «Стірол», «Луганськтепловоз», Кременчуцький нафтопереробний завод, «Мотор-Січі», Харківський «Турбоатом».

Віце-прем’єр опозиційного уряду озвучив ще одну загрозу національним інтересам України – можливе продовження термінів угод про базування Чорноморського флоту РФ у Криму.

«Діюча влада під виглядом зменшення ціни на газ для населення вирішує питання зменшення цін на газ для підприємств, які контролюються Партією регіонів», – підкреслив народний депутат.

Він наголосив, що опозиція не допустить здачі національних інтересів України.

«Якщо влада вдаватиметься до методів, які шкодитимуть національним інтересам, ми будемо знаходити різні форми протидії, у тому числі – масові акції», – сказав Тарасюк.