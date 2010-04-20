Тягнибок про уран, науку, дядька Сема та Росію

“Диверсією проти національної безпеки України” є рішення Ради національної безпеки і оборони про передачу Сполученим Штатам Америки останніх запасів високозбагаченого урану з України, яке було ухвалено напередодні візиту Віктора ЯНУКОВИЧА до Вашингтона, та підтвердження цього рішення у спільній заяві Президентів України та США.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Всеукраїнського об’єднання «Свобода», про це йдеться у заяві, яку сьогодні виголосив голова ВО «Свобода» Олег ТЯГНИБОК на сесії Львівської обласної ради.

У заяві зазначається, що «це рішення свідчить про те, що кожен кримінально-олігархічний клан, який перебуває при владі в Україні, діє на ослаблення нашої держави та зниження її обороноздатності”.

“Влада легко знищує навіть можливість відновлення ядерного статусу України, хоча останній міг би стати запорукою безпеки України”, – наголосив О.ТЯГНИБОК.

Він підкреслив, що, “передаючи останні запаси високозбагаченого урану, влада знищує навіть теоретичні можливості відновлення ядерного циклу”.

За словами О.ТЯГНИБОК, ще одним наслідком передачі урану США “стане втрата українськими вищими навчальними і дослідницькими закладами необхідної для їхнього функціонування сировини”, і Україна не зможе готувати спеціалістів з ядерної фізики, а вчені не зможуть займатися дослідницькою діяльністю, що ”поставить хрест на українській науці в цьому напрямку”.

О.ТЯГНИБОК наголосив, що підписання нової угоди між США і РФ про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних озброєнь не передбачає гарантій безпеки для України. “З огляду на загрози, які стоять перед Україною, рішення РНБО про передачу всіх запасів високозбагаченого урану США – це диверсія проти безпеки держави, капітуляція перед дядьком Семом без жодних гарантій на випадок агресії Росії”, - переконаний він.

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня у США Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ під час зустрічі з Президентом США Бараком ОБАМОЮ заявив, що Україна відмовиться від близько 90 кг збагаченого урану, якого достатньо для створення ядерної зброї.

У спільній заяві глав держав, яка була оприлюднена за результатами зустрічі, наголошується, що Б.ОБАМА позитивно оцінює рішення України позбутися усіх запасів високозбагаченого урану в обмін на необхідну технічну та фінансову допомогу у цьому питанні з боку Сполучених Штатів.