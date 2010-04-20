Голови прикордонних областей приїдуть на зустріч Януковича і Медведєва
По п`ятеро з кожного боку
У середу, 21 квітня, у Харкові відбудеться зустріч голів прикордонних областей України і Російської Федерації.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, керівники п’яти українських (Харківської, Донецької, Луганської, Сумської та Чернігівської) і п’яти російських (Бєлгородської, Брянської, Воронезької, Курської і Ростовської) областей обговорять питання прикордонної співпраці.
Також очікується підписання Декларації про співпрацю між прикордонними областями України і РФ та низки документів про партнерство між окремими регіонами.
Керівники прикордонних областей також візьмуть участь у зустрічі президентів України і РФ Віктора ЯНУКОВИЧА і Дмитра МЕДВЕДЄВА, яка також відбудеться у Харкові 21 квітня.