Денонсувати угоду про Чорноморський флот практично неможливо?

Експерти вважають, що можна через порушення оскаржити процедуру ратифікації Верховною Радою українсько-російської угоди про подовження перебування Чорноморського флоту в Криму, але це не допоможе денонсувати документ.

Порушення процедури при ратифікації угоди по Чорноморському флоту не буде перешкодою до набуття нею чинності, вважає директор політико-правових програм центру Разумкова Юрій Якименко. За його словами, процедура була порушена не тільки при ратифікації, а й ще раніше, при укладанні угоди.

«Зважаючи на те, якої ваги влада надає цій угоді і враховуючи, що вона була ратифікована у пакеті з держбюджетом, то я думаю, що все це робить процедурне питання другорядним. І оскаржити її на цій підставі буде нереально», - каже Якименко.

Експерт наголошує, що нині влада чимало своїх рішень мотивує політичною доцільністю, виходячи за правові норми, але довічно так тривати не може, суспільство терпітиме доти, доки з міркувань політичної доцільності в Україні не будуть обмежені права і свободи громадян. Він не виключає масових акцій протесту, але переконаний, що опозиція домагатиметься розпуску Верховної Ради парламентськими методами.

Натомість голова правління Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко каже, що з правової точки зору, порушення процедури ратифікації міжнародної угоди може потягнути за собою її денонсацію, але у випадку з Росією це практично неможливо, стверджує Коліушко.

«Для Росії не має значення, як прийнята ця угода: законно чи ні. Важливо, що є влада в Україні, яка сказала – «Беріть!». А якщо Росія щось бере, то вона не віддає, незалежно від будь-яких правових процедур», - вважає голова правління Центру політико-правових реформ. Він переконаний, що навіть після зміни влади розірвати угоду з Росією щодо подовження терміну перебування Чорноморського флоту до 2042 року буде неможливо.

Німецька хвиля