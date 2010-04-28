Янукович візьме участь у засіданні ради, яку створив

08:55, 28 квітня 2010
Політика
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Секретар - Герман

Сьогодні Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ візьме участь у засіданні Громадської гуманітарної ради.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, засідання Громадської гуманітарної ради розпочнеться об 11.00 в Адміністрації Президента України (вул. Банкова, 11).

Захід транслюватиметься у прямому ефірі Національної телекомпанії України.

Як повідомляв УНІАН, Громадську гуманітарну раду як консультативно-дорадчий орган при Президентові В.ЯНУКОВИЧ створив своїм указом від 3 квітня.

Згідно з положенням про Громадську гуманітарну раду, вона створена з метою врахування суспільно значущих інтересів у вирішенні найважливіших питань гуманітарного розвитку, підготовки пропозицій щодо забезпечення додержання прав і свобод людини і громадянина у сферах освіти, науки, культури і мистецтва, охорони здоров`я, інтелектуальної та творчої діяльності, впровадження системних реформ для досягнення відповідності європейським стандартам захисту таких прав.

Очолив раду сам Президент. Секретарем Громадської гуманітарної ради призначено заступника глави Адміністрації Президента Ганну ГЕРМАН.

 

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