Азаров хоче, щоб Тимошенко сіла за розкрадання бюджету?

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє про необхідність притягнення екс-керівника українського уряду Юлії ТИМОШЕНКО та інших посадових осіб до кримінальної відповідальності за розкрадання бюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні, відкриваючи засідання уряду.

«Дії попереднього уряду завдали державі збитків розміром у 100 млрд. грн., а тому матеріали про виконання бюджету 2009-го року повинні розглядатися не лише народними депутатами, а, в першу чергу, правоохоронними органами, і колишня прем’єр-міністр, а також посадові особи мають понести кримінальну відповідальність за це», - сказав М.АЗАРОВ, нагадавши, що уряд направив на розгляд Верховної Ради звіт про виконання державного бюджету в 2009-му році.

Прем’єр додав, що у звіті про виконання бюджету викладені конкретні факти порушень використання бюджетних коштів.

«Це, власне, звіт про бюджетний бєзпрєдєл, який запровадила ТИМОШЕНКО, коли нормою стало нецільове використання та розкрадання коштів платників податків, безсистемне та стрімке накопичення боргів держави, адміністративний рекет щодо бізнесу, невідшкодування ПДВ та збір податків наперед, незаконне фінансування передвиборчої кампанії влади», - перерахував він.

Зокрема, М.АЗАРОВ уточнив, що йдеться про неефективне фінансування Державної іпотечної установи для завершення будівництва 5 тис. квартир, які виділялися під час виборчої кампанії. «За квартири, які ТИМОШЕНКО роздавала в передвиборчу кампанію, залишилась винна Державна іпотечна установа. Тепер в бюджеті необхідно знайти майже 1,7 млрд. грн. – відірвати їх від медицини, освіти і заплатити банкам борги за передвиборчий піар ТИМОШЕНКО», - пояснив прем’єр.

За його словами, уряд Ю.ТИМОШЕНКО здійснював закупівлі автомобілів швидкої допомоги для сільської медицини в 1,6 разів дорожче, ніж їх ціна становить на внутрішньому ринку України.

М.АЗАРОВ також нагадав про неповернену заставу у розмірі 800 млн. грн. компаніям за участь у конкурсі з продажу акцій Одеського припортового заводу. «Їх також треба повертати, відриваючи від людей цього року», - наголосив М.АЗАРОВ.

Крім того, глава уряду вважає, що попередній склад Кабінету міністрів «невідомо куди розтринькав 3 млрд. грн. іноземних екологічних інвестицій, оскільки не було здійснено жодного енергоефективного проету”.

Прем’єр також нагадав про «кабальний» контракт, підписаний в часи урядування Ю.ТИМОШЕНКО про постачання російського природного газу в Україну.