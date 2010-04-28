Томенко порахував, що ДУСя обійдеться українцям на 28% дорожче

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО заявляє, що передвиборчий міф про те, що влада буде революційно скорочувати видатки на власне утримання, - ліквідований.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, про це він сказав, аналізуючи ухвалений парламентом 27 квітня державний бюджет України на 2010 рік.

«Оскільки так сталося, що бюджет на 2010 рік не став предметом фахових, експертних та парламентських дискусій, лише тепер, уже постфактум, можна спробувати зрозуміти, яким, в уявленні нової влади, повинен бути основний фінансовий закон на 2010 рік», - зазначив М.ТОМЕНКО.

Він наголосив, що для того, щоб зрозуміти, як відноситься нова влада до народу, «треба зрозуміти, як відноситься нова влада до самих себе». М.ТОМЕНКО відзначив, що, проаналізувавши видатки на органи центральної виконавчої влади в 2010 році та порівнявши їх з 2009 роком, з’ясовується, що «найбільша повага», звісно, до Президента та Адміністрації Президента. Так, видатки на утримання Державного управління справами збільшуються на 28% (або на 233 млн. 572,4 тис. грн.), а на забезпечення діяльності Президента - на 17% (на 34 млн. 058,5 тис. грн). Також майже на 12% (32 млн. 716,9 тис. грн.) збільшуються видатки на утримання Секретаріату Кабінету міністрів та на 11% (81 млн. 260,2 тис. грн.) - Апарату Верховної Ради України.

Отож, підкреслив М.ТОМЕНКО, «праві були ті, хто під час президентської виборчої кампанії говорив, що головне гасло кандидата у Президенти Віктора ЯНУКОВИЧА «Україна для людей» передбачало передовсім турботу про «своїх» людей, а вже потім про решту українців».