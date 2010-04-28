Азарова обурило, що державним прапором прикрили яйця і шашки

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що застосування у Верховній Раді димових шашок під час ратифікації українсько-російської угоди про подовження терміну перебування Чорноморського флоту РФ в Криму було спробою народних депутатів уникнути кримінальної відповідальності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні, відкриваючи засідання уряду.

«Не в сесійну залу вони пустили дим. Це димова завіса, щоб уникнути кримінальної відповідальності. Це логічне завершення їх кримінальної кар’єри в політиці, багаторічної безкарності, повна відсутність моралі привела їх до цинічного нехтування фундаментальними цінностями демократії і до кримінальних дій навіть у стінах парламенту», - сказав М.АЗАРОВ.

Прем’єр переконаний, що вчора опозиція вдалася до цинічних дій, а саме: до використання державного прапора України «для прикриття димових шашок, яєць, заклеювання пристроїв системи «Рада»».

«Люди зрозуміли – це не опозиція, це бандити і їх посібники. Ми припинимо цю жахливу небезпечну для демократії в нашій країні безкарність», - наголосив М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня у ВР під час розгляду питання про ратифікацію угоди про продовження терміну перебування ЧФ РФ на території України у сесійній залі парламенту сталися зіткнення між народними депутатами, а також було застосовано димові шашки, у президію, де перебував спікер Володимир ЛИТВИН, кидали яйця.