У Держдумі РФ похвалили Януковича за «конструктивний підхід»

Державна дума Росії вітає конструктивний підхід Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до історичних проблем.

Як повідомили УНІАН у прес-службі політичної партії «Єдина Росія», про це сказав спікер Держдуми РФ Борис ГРИЗЛОВ, коментуючи роботу сесії ПАРЄ в Страсбурзі.

«Тільки об`єктивність і вміння чути один одного відкривають шлях до співпраці. Й ми вітаємо новий конструктивний підхід до історичних проблем, який був представлений учора в Страсбурзі Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ», - сказав Б.ГРИЗЛОВ.

За його словами, «тривають спроби використовувати можливості ПАРЄ для проведення антиросійської політики».

«Для окремих делегацій вони стали самоціллю. Таке ставлення з боку деяких парламентаріїв до своїх завдань на майданчику ПАРЄ гідне засудження», - впевнений Б.ГРИЗЛОВ.

Водночас, зі свого боку, російські парламентарії завжди відкриті для змістовного діалогу, побудованого на фактах і на історичній правді, а не на емоціях, запевнив Б.ГРИЗЛОВ.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня відповідаючи на запитання депутатів ПАРЄ в Страсбурзі В.ЯНУКОВИЧ заявив, що Голодомор не можна визнавати геноцидом.

«Це були наслідки сталінського тоталітарного режиму, ставлення до людей», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

«Але визнавати Голодомор як факт геноциду того чи іншого народу, ми вважаємо, буде неправильно, несправедливо. Це була трагедія, спільна трагедія держав, які входили до СРСР», - додав він.