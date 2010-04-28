Експерт: Україна повертається до двополюсної політичної моделі

Заступник директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ вважає, що в Україні найближчим часом прискориться процес консолідації опозиції, що посилить двополюсну політичну модель.

Водночас ті політичні сили, які не знайдуть собі місця в ніші єдиної опозиції, можуть зникнути з політичної арени, йдеться в переданому УНІАН коментарі експерта щодо останніх заяв опозиції про об`єднання.

«Ми в черговий раз повертаємося до двополюсної політичної моделі. Цього разу політичний світ обертатиметься навколо осі координат – ЯНУКОВИЧ-опозиція. Причому, швидше за все, опозиційність носитиме персоніфікований характер – особисто до ЯНУКОВИЧА, а не до уряду або ПР, тоді як у середовищі самої опозиції можуть посилитися процеси деперсоналізації», - вважає експерт.

Одночасно з цим, на його думку, «ті політичні лідери, які не змогли знайти собі місця в консолідованій опозиції, - приміром, такі, як Віктор ЮЩЕНКО, - можуть взагалі випасти з політичного простору, оперуючи виключно статусними моментами, а не електоральними показниками». При цьому О.ГОЛОБУЦЬКИЙ зазначив, що ніша альтернативних проектів хоч і звужується, але не зникає зовсім - дуже велика політична апатія населення.

На думку експерта, подібні методи політичної комунікації варто розцінювати як відкочування до спрощеної моделі розвитку демократії, вигідної для влади. «Дискусія в одновимірному політичному просторі вигідна, перш за все, владі і ЯНУКОВИЧУ особисто. Саме в цих умовах він може відійти від персонального позиціонування, прикриваючись численними радниками й спічрайтерами. Простіше кажучи, ми так і не побачимо дійсного обличчя ЯНУКОВИЧА, а стикатимемося з потоками офіційної пропаганди. В зв`язку з цим варто зазначити, що саме на альтернативні проекти в перспективі варто покладати надії на модернізацію такої політичної системи», - заявив заступник директора АМС.