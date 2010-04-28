Сухий вирішив зайнятися тваринництвом
Губернатору політика не важлива
Голова Тернопільської облдержадміністрації Ярослав СУХИЙ пообіцяв не звільняти своїх заступників, призначених його попередником Юрієм ЧИЖМАРЕМ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Я.СУХИЙ сказав в інтерв’ю місцевій газеті «Номер один», яке оприлюднено на сайті облдержадміністрації.
«Жодних революційних змін не буде. Наприклад, Федір ШЕВЧУК (заступник голови обладміністрації з гуманітарних питань – УНІАН) вирішив продовжити працю у галузі юриспруденції. Інші залишаються на своїх місцях», – повідомив Я.СУХИЙ.
Він додав, що під час розмови із своїми заступниками навіть не питав, які політичні сили вони представляють і яким партіям симпатизують. «Мені це неважливо. Зараз головне – вивести область із кризи. Адже Президент поставив переді мною завдання: найперше – це забути про політику і не вв’язуватися у жодні політичні баталії. Друге – вибрати пріоритет розвитку області, при цьому пообіцяв свою підтримку. І я обрав пріоритетом тваринництво», – сказав Я.СУХИЙ.
Голова ОДА також зазначив, що його попередник Ю.ЧИЖМАРЬ зараз перебуває у Києві, де «у високих кабінетах робить вибір із запропонованих йому декількох посад».