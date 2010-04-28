Сухий вирішив зайнятися тваринництвом

Голова Тернопільської облдержадміністрації Ярослав СУХИЙ пообіцяв не звільняти своїх заступників, призначених його попередником Юрієм ЧИЖМАРЕМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Я.СУХИЙ сказав в інтерв’ю місцевій газеті «Номер один», яке оприлюднено на сайті облдержадміністрації.

«Жодних революційних змін не буде. Наприклад, Федір ШЕВЧУК (заступник голови обладміністрації з гуманітарних питань – УНІАН) вирішив продовжити працю у галузі юриспруденції. Інші залишаються на своїх місцях», – повідомив Я.СУХИЙ.

Він додав, що під час розмови із своїми заступниками навіть не питав, які політичні сили вони представляють і яким партіям симпатизують. «Мені це неважливо. Зараз головне – вивести область із кризи. Адже Президент поставив переді мною завдання: найперше – це забути про політику і не вв’язуватися у жодні політичні баталії. Друге – вибрати пріоритет розвитку області, при цьому пообіцяв свою підтримку. І я обрав пріоритетом тваринництво», – сказав Я.СУХИЙ.

Голова ОДА також зазначив, що його попередник Ю.ЧИЖМАРЬ зараз перебуває у Києві, де «у високих кабінетах робить вибір із запропонованих йому декількох посад».