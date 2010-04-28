БЮТ вимагає від Януковича оприлюднити проекти нових угод з РФ

Блок Юлії Тимошенко вимагає від Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та уряду негайно оприлюднити усі проекти угод із Російською Федерацією, які готуються для підписання 17 травня, та винести їх зміст на широке громадське обговорення.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві БЮТ.

“Таємна дипломатія чинної влади вже призвела до підписання угоди щодо подовження терміну перебування Чорноморського флоту Росії в українському Севастополі. Ця угода веде до повного контролю іноземною державою над частиною української території, до порушення суверенітету нашої держави, принижує національну гідність”, - сказано у документі.

У БЮТ зазначають, що українські чиновники зробили уже достатню кількість заяв, що свідчать про наміри “здати низку українських галузей: авіаційну промисловість, атомну галузь, газотранспортну систему тощо”.

Блок Юлії Тимошенко вважає, що саме 17 травня під час візиту до Києва Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА всі ці антиукраїнські наміри можуть матеріалізуватися у підписання конкретних угод, які всі разом вибудовуються в цілісну політику із перетворення України в державу з обмеженим суверенітетом.

У зв`язку з викладеним БЮТ вимагає від В.ЯНУКОВИЧА та Міністерства закордонних справ України надати відповідні проекти угод, що готуються до підписання з Російською Федерацією, аби громадяни та ЗМІ могли дати їм об`єктивну оцінку.

Як повідомляв УНІАН, в інтерв’ю “Німецькій хвилі”, на запитання, чи будуть у наступні два-три тижні ще якісь доленосні рішення у відносинах між Україною і Росією, міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО відповів: “Чекайте 17 травня”. (Цього дня відбудеться візит Президента Росії Д.МЕДВЕДЄВА до Києва – УНІАН).

За словами міністра, готується більше десятка угод „різного масштабу”, більшість з яких дозволяє розпочати реалізацію тих проектів, які досить довго розроблялися, але гальмувалися через політичні причини.