ПАРЄ не повинна припиняти моніторинг України, навіть навпаки
Аргументи Ханне Северінсен
Колишній співдоповідач Моніторингового комітету Парламентської Асамблеї Ради Європи по Україні Ханне СЕВЕРІНСЕН переконана, що ПАРЄ не повинна припиняти моніторинг України.
Таку думку вона висловила у коментарі УНІАН.
«На мою думку, ні в якому разі Парламентська асамблея Ради Європи не повинна припиняти моніторинг України. Навпаки, зараз навіть з‘явилися нові підстави для продовження такого моніторингу», - зазначила Х.СЕВЕРІНСЕН.
«Ситуація, яка зараз склалася в Україні, викликає велике занепокоєння: йде поступове зосередження влади у руках однієї особи – Президента. Парламентська більшість та уряд повністю підконтрольні ЯНУКОВИЧУ. Відбувається систематичне порушення Конституції», - сказала вона.
Х.СЕВЕРНІСЕН також звернула окрему увагу на прояви згортання демократії в Україні.
«Ми також спостерігаємо згортання свободи слова та утиски прав людини, що є загрозливим для демократії. Ігноруються права опозиції. Найближчим часом я збираюся звернутися до моїх колег з цього приводу та наполягатиму на продовженні моніторингу України ПАРЄ», - сказала вона.
Як повідомляв УНІАН, 24 лютого 2010 року Президент ПАРЄ Мевлют ЧАВУШОГЛУ не виключив, що найближчим часом асамблея припинить моніторинг України.