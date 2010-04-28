Тимошенко: так не тільки дострокових, а й чергових виборів не буде

Лідер об’єднаної опозиції Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що можливість проведення дострокових виборів до Верховної Ради залежить лише від позиції українців, яким не байдужа доля держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на прес-конференції у Рівному.

«Якщо буде такий спокій, як на цвинтарі, то не тільки дострокових, а й строкових виборів не буде», - заявила лідер опозиції.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що розпочала поїздки Україною задля згуртування людей у боротьбі за її майбутнє, задля недопущення перетворення держави на російську колонію, оскільки, за її словами, крім здачі Росії кримської території під базування російського флоту, команда ЯНУКОВИЧА-АЗАРОВА готує ще кілька проектів з Російською Федерацією, спрямованих на обмеження суверенітету України, зокрема, позбавлення її енергетичної незалежності.