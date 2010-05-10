Москва обіцяє Україні «дуже широку програму співпраці»

Україна і Росія приймуть дуже широку програму співпраці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам у Севастополі глава Адміністрації президента Росії Сергій НАРИШКІН.

За його словами, «Харківські угоди, безперечно, стали, таким, серйозним, етапним моментом у нашій співпраці. Напевне, можна говорити про те, що наступає новий етап відносин, співпраці між двома нашими країнами».

С.НАРИШКІН відзначив, що «невдовзі має відбутися засідання міждержавної комісії, яку очолюють президенти двох країн. Розроблятиметься, буде прийнято дуже широку програму співпраці, буквально за всіма напрямами».

Коментуючи святкування Дня Перемоги в місті-герої Севастополі, С.НАРИШКІН відзначив: «атмосфера дійсно справжнього свята, здається, все місто вийшло на вулиці. Для кожного це свято таке, священне, відчуття загального свята, яке об`єднує всіх нас». Відповідаючи на питання, «як сталося, що сьогодні в Севастополі більш представницька, ніж у Києві, російська делегація, чи не пов`язано це з укладеними угодами щодо ЧФ РФ?», С.НАРИШКІН сказав: «зокрема й з підписаними угодами».