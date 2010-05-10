Українці Італії протестують проти дій Президента, уряду та ВР України

Українці Італії протестують проти дій Президента, уряду та Верховної Ради України.

Як повідомив власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі голова Християнського товариства українців в Італії Олесь ГОРОДЕЦЬКИЙ, про це йдеться у відкритому зверненні на ім’я найвищих посадовців України, яке підписали 32 представники українських громадських організацій Італії.

«Ми, громадяни України, керівники українських громадських організацій Італії, висловлюємо наш протест проти антиукраїнських дій Президента, уряду та Верховної Ради України! Ми рішуче засуджуємо ганебні рішення щодо Чорноморського флоту РФ, перегляду української історії, зокрема, поглядів на Голодомор, визвольні змагання ОУН-УПА та інші її трагічні сторінки. Закликаємо владу України не продавати незалежність Батьківщини, бо це найбільший злочин перед Богом і людьми!”, - йдеться у зверненні.

Українці Італії побачили, що над Україною нависли кілька загроз, серед яких економічна, політична та гуманітарна.

Так, у документі зазначається, що обмін продовження терміну перебування Чорноморського флоту Росії в Криму на знижки на газ, а також запланована передача Росії контролю над українською ГТС та «Нафтогазом» можуть вже у найближчий час перетворити Україну на придаток до російської економіки.

Українці в Італії також стурбовані ситуацією зі свободою слова.

«Свобода слова в Україні повільно зводиться до прагматичної толерантності до влади з боку провідних ЗМІ, зокрема основних телеканалів (зрозуміло, не без участі їх власників). З відходом Віктора ЮЩЕНКА від влади практично припинилися критичні матеріали про Президента, і це вже точно не тому, що в нового Президента немає недоліків», - написано у зверненні.

Говорячи про загрози в гуманітарному секторі, українці в Італії наголосили, що призначення міністром науки та освіти Дмитра ТАБАЧНИКА, переписування шкільних підручників, повернення російських каналів в українській телеефір і встановлення пам’ятника Сталіну в Запоріжжі є незаперечними кроками на знищення всього українського.

«Кульмінацією стали останні заяви Президента В.ЯНУКОВИЧА в ПАРЕ щодо Голодомору як спільної трагедії народів Радянського Союзу. Навіть данина пам`яті перед безневинно замордованими голодом найбільшого в історії геноциду не зупинила “лідера” черговий раз вислужитися перед “старшим братом” і повторити позицію делегації сусідньої держави», - написано в документі.

«Звертаємось до всієї прогресивної громадськості Сходу і Заходу України об’єднатися навколо національних, духовних і демократичних цінностей і захистити нашу державу, її територіальну цілісність та суверенітет», - завершують своє звернення українці в Італії.