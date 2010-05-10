Опозиційні сили створили Комітет захисту України

Представники позапарламентських та парламентських політичних сил сьогодні підписали установчий акт про створення Комітету захисту України для координації спільних дій у відстоюванні національних інтересів країни.

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія підписання відбулася у будинку Спілки письменників України.

Зокрема, під цим документом поставили свої підписи 7 керівників та представників парламентських партій, зокрема Народного руху України, партії «Батьківщина», Європейської партії України, Української соціал-демократичної партії, Партії захисників Вітчизни, партії “Реформи і порядок”, “Народної самооборони”. З позапарламентських партій ініціативу підтримали ВО «Свобода», Українська партія. Керівники КУН та УНП мають намір завтра поставити під вказаним документом свої підписи.

Крім того, створення Комітету захисту України підтримали і УРП «Собор», «Наша Україна» та “Українська платформа”, але їхнє керівництво зазначило, що остаточне рішення з надання згоди у вигляді підпису буде прийнято днями після засідання активу цих політичних сил.

В той же час партія «Громадянська позиція» Анатолія ГРИЦЕНКА підтримала ініціативу, але потім її лідер відмовився формально підтвердити відповідне рішення, мотивувавши в інтерв’ю журналістам це тим, що сьогодні на офіційному сайті Юлії ТИМОШЕНКО знайшов інформацію, що саме вона є лідером об’єднаної опозиції, хоча офіційно її поки що такими повноваженнями ніхто не наділяв.

Що стосується безпосередньо установчого акту про створення Комітету захисту України, то в ньому, зокрема, зазначається, що “організаційною основою Комітету є його всеукраїнський характер, участь громадян, рівність представництва політичних партій та громадських організацій, координації їхніх дій як в центрі, так і на місцях».

Також підписанти одноголосно затвердили координатором організації відомого українського письменника Дмитра ПАВЛИЧКА.