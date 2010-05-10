Тимошенко: ми готові об'єднуватися без лідерів, з лідерами...

Представники позапарламентських та парламентських політичних сил сьогодні підписали установчий акт про створення Комітету захисту України для координації спільних дій у відстоюванні національних інтересів країни.

Від імені ВО "Батьківщина" установчий акт підписала Юлія ТИМОШЕНКО, повідомляється на її сайті.

"Наша політична сила чітко і зрозуміло сказала, що ми готові об’єднуватися на будь-якому форматі об`єднання - без лідерів, з лідерами від громадських діячів, під деклараціями, під всім, що сьогодні пропонують люди, які вболівають за Україну. Нам додаткових консультацій всередині своєї політичної сили не потрібно", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

У свою чергу письменник Дмитро Павличко, який сьогодні головував на засіданні ініціативної групи зі створення Комітету захисту України, після підписання установчого акту повідомив, що головними цілями Комітету є відстоювання територіальної цілісності і суверенітету Україну, захист свобод і гідності громадян, боротьба за збереження євроатлантичного вибору України.

"Організаційною основою роботи Комітету є його всеукраїнський характер, участь громадян, представництв політичних партій та громадських організацій, координація їх дій як у центрі, так і на місцях", - сказав Д.ПАВЛИЧКО.

Як повідомляв УНІАН, установчі збори Народного комітету захисту України відбулися сьогодні у Спілці письменників України.

Участь в них взяли, зокрема, Ю.ТИМОШЕНКО, Віра УЛЬЯНЧЕНКО, Борис ТАРАСЮК, Анатолій МАТВІЄНКО, Микола КАТЕРИНЧУК, Юрій КАРМАЗІН.