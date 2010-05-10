МЗС: в ЄС позитивно сприймають налагодження відносин з Росією

Країни-члени Європейського Союзу позитивно сприймають налагодження відносин між Україною та Російською Федерацією.

Про це міністри закордонних справ та дипломатичні представники 13 держав Євросоюзу, що входять до складу групи «Друзі України», повідомили міністру закордонних справ України Костянтину ГРИЩЕНКУ, який сьогодні перебуває з робочим візитом у Брюсселі, повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС України.

Глава українського зовнішньополітичного відомства детально поінформував своїх європейських колег про зміст нової політики Києва на російському напрямі та про сутність підписаних та підготовлених до підписання українсько-російських угод.

При цьому К.ГРИЩЕНКО підкреслив, що європейська інтеграція залишається пріоритетом для України, але нова українська влада вважає неможливою її реалізацію без забезпечення передбачуваних, конструктивних та економічно вигідних відносин з Росією.

Також міністри обговорили хід переговорів щодо скасування Європейським Союзом віз для українців.

Зокрема, К.ГРИЩЕНКО повідомив, що ближчим часом Верховна Рада розгляне та ухвалить декілька принципово важливих законів, зокрема, щодо боротьби з торгівлею людьми, на затвердженні яких наполягає ЄС. В той же час, за словами українського міністра, Київ очікує, що Європейський Союз зробить вагомі кроки назустріч Україні в візовому питанні і принципово перестане розглядати українців як джерело проблем для європейського ринку праці та соціальної системи.

«Україна – це потужний економічний ресурс, а не тягар для загальноєвропейської економіки», - підкреслив К.ГРИЩЕНКО.