Усі рейси маршруток з Кременчука до Києва скасовані

Сьогодні з 14.00 всі рейси маршруток з Кременчука до Києва скасовані через завтрашній мітинг прихильників лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це УНІАН повідомили у диспетчерських службах таксі міста.

«Останній маршрут сьогодні виїде о 14.00, а завтра не раніше 10.00. Юлія Володимирівна проводить завтра в Києві мітинг, і нам ДАІ і транспортна інспекція заборонили їздити», - повідомила диспетчер.

Крім того, як обурився один із водіїв, «там бояться, що ми повеземо учасників мітингу. А те, що після вихідних і свят з Кременчука до Києва не зможе потрапити безліч пасажирів, то їх це не цікавить».

У довідковій залізничного вокзалу повідомили, що нічний поїзд «Кременчук-Київ» не скасовано, але місць на нього немає.

На автовокзалі повідомили, що пасажирів з Кременчука до Києва довезти практично немає чим, оскільки «Автолюкси» і «Гюнсели», які проїжджають через місто з Донецька, Запоріжжя, Дніпропетровська й інших південних міст, їдуть вже заповненими.

Як повідомлялося, 11 травня у Києві запланований мітинг опозиції проти діяльності Президента Віктора ЯНУКОВИЧА, Кабінету міністрів і парламентської коаліції.