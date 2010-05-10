Тимошенко про тиск на владу, амбіції та тест на любов до України

Лідер ВО "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що під тиском громадськості та політиків, які увійшли до Комітету захисту України, влада має відновити конституційність своєї роботи.

Про це Ю.ТИМОШЕНКО сказала сьогодні після підписання установчого акту про створення Комітету захисту України, повідомляється на її сайті.

"Мета - відновити конституційність в роботі влади, захистити суверенітет держави, захистити ключові стратегічні напрямки розвитку нашої держави, захистити в тому числі душу України, її культуру, її історію, все, що нам дорого як українцям", - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, лідери політичних партій та організацій відклали в сторону всі свої амбіції та об’єдналися задля захисту країни.

Лідер "Батьківщини" також відзначила демократичність засідання ініціативної групи зі створення Комітету захисту України. "Сьогодні було загальне зібрання, яке проходило дуже демократично, яке не було запротокольовано, а це була жива зустріч, живе спілкування, яке закінчилося утворенням одноголосно Комітету захисту України", - додала вона.

"Мені здається, що сьогодні єдність нам потрібна як ніколи. І всі, хто сьогодні здатний до такої єдності – це і є тест на любов до України і на здатність захищати Україну", - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.