На Сумщині створили несправжній Комітет захисту України?

Сумський обласний осередок політичної партії «Народна самооборона» заявляє про створення “липового” Комітету захисту України на Сумщині.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, приводом для такої заяви стало оприлюднення сьогодні повідомлення про те, що 9 травня, в День Перемоги, у Сумах у приміщенні обласного товариства «Просвіта» представники обласних опозиційних політичних сил та представники низки громадських організацій об`єднались у громадський рух «Комітет захисту України».

Як зазначено у повідомленні для ЗМІ, на установчих зборах щодо організації руху начебто «були присутні відомі у краї громадські діячі, а також керівники понад 20 обласних підрозділів політичних партій та громадських організацій», в тому числі й партії «Народна самооборона». “Однак представники нашої політичної сили не тільки не були запрошені на цей захід, якщо він насправді відбувся, а й не були поінформовані про організаційні моменти створення «Комітету захисту України» в регіоні його ініціаторами”, - наголосили в “Народній самообороні”.

Крім того, додали в “Самообороні”, їм стало відомо, що керівники деяких організацій, «записаних» на Сумщині до «Комітету…», також не були запрошені на «установчі збори».

Коментуючи ці події, голова Сумської обласної організації політичної партії «Народна самооборона» Іван БОРШОШ наголосив, що особисто він «здивований і схвильований» всім, що сталося.

«Складається враження, що екс-заступник голови Сумської облдержадміністрації Олег МЕДУНИЦЯ, який начебто очолив оргкомітет, закерувався і вже став самого себе призначати на різні «посади». Прикро, що хороша за задумом справа починає в Сумській області будуватися на брехні та фальші. Вважаю за необхідне провести реальні установчі збори громадського руху регіону «Комітет захисту України», адже питання про його очільника – не головне, головне – дієвість та результат...», - сказав І.БОРШОШ.