Чому до Комітету захисту не ввійшли "Собор" і "Наша Україна"

У створеному сьогодні в Києві Народному комітеті захисту України сподіваються, що більшість опозиційних політичних партій, представлених у Верховній Раді, увійдуть до Комітету найближчими днями.

Про це повідомив один із ініціаторів створення Комітету, поет та громадський діяч Володимир ЦИБУЛЬКО.

«Лідери «Собору», «Української платформи» та партії «Наша Україна» підтримали створення комітету, але взяли тайм-аут для розгляду цього питання колегіальними керівними органами, - деталізував В.ЦИБУЛЬКО. - Сподіваюсь, вони знають, що часу для тривалих дискусій немає, зволікати нема коли, рішення треба ухвалити негайно, буквально сьогодні-завтра».

В.ЦИБУЛЬКО не «драматизує» відсутності на зборах Комітету «запрошеного» Віктора ЮЩЕНКА, який все ж таки делегував Віру УЛЬЯНЧЕНКО, але «відсутність особисто ЯЦЕНЮКА або навіть його представників засмучує, позаяк ініціатори створення Комітету хотіли й хочуть, аби «Фронт змін» долучився все ж таки до цієї роботи з координації опозиційних сил».

«Всі політичні лідери мають вгамувати амбіції та координувати свої зусилля заради України», - резюмував В.ЦИБУЛЬКО.