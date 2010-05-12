В Одесі повісився один із членів екіпажу «Фаїни»
10:17, 12 травня 2010Політика
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Лисютіну було 42 роки
В Одесі вкоротив собі віку один із членів екіпажу судна "Фаїна". Про це повідомляє 5 канал.
42-річного токаря-моториста Юрія Лисютіна вчора знайшли повішеним у власній квартирі його рідні. Про це повідомив матрос "Фаїни" Олексій Кочерга.
Він востаннє спілкувався із загиблим 6 травня.
Обставини трагедії наразі невідомі.
Юрія Лисютіна поховають завтра в Одесі.
Раніше члени екіпажу Фаїни неодноразово заявляли про невиплати компенсації за місяці полону.
Члени екіпажу "Фаїни", серед яких було 17 українців, провели в полоні сомалійських піратів близько 4 місяців.
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